Пирс назвал действующего баскетболиста, который может стать величайшим игроком «Бостона

Известный экс-баскетболист НБА, 10-кратный участник Матча всех звёзд, MVP финала НБА 2008 года Пол Пирс считает, что Джейсон Тейтум может стать величайшим игроком «Бостон Селтикс».

«Этот парень особенный… Он показывает хорошие цифры, но, что самое главное, он демонстрирует отличную игру. Я действительно верю, что он приведёт «Бостон» к чемпионству и станет одним из величайших, если не величайшим игроком «Селтикс», который когда-либо играл в эту игру. У него огромный потенциал… Он имеет всё для достижения этой цели», — приводит слова Пирса Fadeaway World.

Сегодня ночью в матче регулярного чемпионата НБА «Денвер Наггетс» принимал «Бостонс». Победу одержали гости со счётом 124:104. Самыми результативными игроками оказались представители «Бостона» — Джейлен Браун и Джейсон Тейтум, набравшие по 30 очков.

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