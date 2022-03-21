Йокич назвал виновника в проигрыше «Бостону»
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Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич взял на себя вину за поражение в матче с «Бостон Селтикс».
Напомним, сегодня ночью «Денвер» встречался на своей площадке с «Бостон Селтикс». Гости добились победы со счётом 124:104. Самыми результативными игроками матча стали представители «Бостона» — Джейлен Браун и Джейсон Тейтум, которые набрали по 30 очков.
«Мы проиграли из-за меня. Всё очень просто. Может быть, я форсирую события, не знаю. Я просто думал, что смогу набирать в этой игре лёгкие очки, но это оказалось не так. Они очень хорошо защищались против меня. В обороне я тоже был не там, где должен был», — сказал Йокич после матча.
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