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Дмитрий Кулагин рассказал, кто улучшил атмосферу в раздевалке «Зенита»

Дмитрий Кулагин рассказал, кто улучшил атмосферу в раздевалке «Зенита»
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Защитник «Зенита» Дмитрий Кулагин высказался по поводу предстоящего матча с УНИКСом, а также рассказал, кто положительно повлиял на атмосферу в раздевалке команды.

«Завтра мы играем с лидером Единой лиги ВТБ. У нас было много времени, чтобы подготовиться к этому матчу. Я полагаю, что встреча предстоит интересная, игра будет физически непростая. Думаю, обе команды будут хорошо настроены, мотивированы и готовы побеждать. Победа останется за тем, кто будет лучше выполнять установки на игру. Я надеюсь, что мы покажем хороший баскетбол и увезём из Казани победу. Да, мы уже одержали одну победу над УНИКСом и планируем выиграть во второй раз.

Сергей Александрович Моня, Егор Иванович Вяльцев, Виталий Валерьевич Фридзон – прекрасные ребята и отличные исполнители, легенды нашего спорта. Мы так или иначе прислушиваемся к их советам. Они подняли атмосферу в раздевалке, изменили тонус тренировок. Благодарю за то, что имеем возможность играть и биться плечом к плечу вместе с ними», — приводит слова Кулагина официальный сайт команды.

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