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Оукли рассказал, в каком клубе должен продолжить карьеру Леброн, чтобы выиграть перстень

Оукли рассказал, в каком клубе должен продолжить карьеру Леброн, чтобы выиграть перстень
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Бывший баскетболист Чарльз Оукли выразил мнение о том, что лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс должен перейти в «Финикс Санз» либо «Филадельфию Сиксерс», чтобы выиграть ещё один титул НБА.

«Леброн – потрясающий игрок. Он так долго сохраняет высокий уровень. Можно долго говорить о его достоинствах. Мне жаль, что у него все так складывается в «Лейкерс».

Я не знаю, что произойдет, возможно, ему следует уехать из Лос-Анджелеса. Ему нужен перстень. Возможно, ему придется уехать, чтобы получить его. Два места, где он, вероятно, мог бы добиться цели – это «Филадельфия» или «Финикс», — сказал Оукли на YouTube-канале Club Shay Shay.

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