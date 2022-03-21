Губернатор Самарской области пообещал, что БК «Самара» примет участие в Единой лиге ВТБ

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил о том, что команда «Самара» станет участником Единой лиги ВТБ.
Напомним, «Самара» выиграла Кубок России, победив в финальной встрече «Темп-СУМЗ-УГМК.
«Самара» (Самара) – «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) – 80:75 (21:29, 20:11, 23:24, 16:11).
«У соперников в первой половине залетало всё, но защита, характер, воля к победе – залог нашего успеха. Я счастлив! Ещё и «Крылья Советов» выиграли! Увидим ли «Самару» в Лиге ВТБ? Точно увидим! Во всяком случае, в лиге, где будут играть лучшие клубы страны!» — приводит слова Азарова Metaratings.
В последние сезоны команда успешно выступает в Суперлиге, дважды став её чемпионом (2019 и 2021 годы).
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