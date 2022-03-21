«Зенит» обыграл УНИКС в Единой лиге ВТБ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором казанский УНИКС на домашней площадке принимал санкт-петербургский «Зенит». Встреча завершилась победой гостей паркета со счётом 84:80.



Встреча прошла в равной борьбе — к большому перерыву ни одной из команд не удалось создать большой задел в счёте. По истечении первых 20 игровых минут счёт на табло был 40:39 в пользу «Зенита». Во многом решающей в матче стала третья четверть, в которой «Зенит» совершил рывок в семь очков. Отыграться в заключительной четверти УНИКСу так и не удалось.

В составе победителей самым результативным игроком матча стал Сергей Карасёв, набравший 26 очков. В составе УНИКСа дабл-дабл из 27 очков и 10 подборов оформил Марио Хезонья.

«Зенит» одержал 13-ю победу в 17 матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ и занимает третье место в турнирной таблице. УНИКС с 14 победами и четырьмя поражениями занимает вторую строчку в турнирной таблице.



«Зенит» в следующем матче на выезде сыграет с «Астаной», встреча состоится 27 марта. УНИКС в этот же день на выезде встретится с «Локомотивом-Кубань».