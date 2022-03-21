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«Зенит» обыграл УНИКС в Единой лиге ВТБ

«Зенит» обыграл УНИКС в Единой лиге ВТБ
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором казанский УНИКС на домашней площадке принимал санкт-петербургский «Зенит». Встреча завершилась победой гостей паркета со счётом 84:80.

Встреча прошла в равной борьбе — к большому перерыву ни одной из команд не удалось создать большой задел в счёте. По истечении первых 20 игровых минут счёт на табло был 40:39 в пользу «Зенита». Во многом решающей в матче стала третья четверть, в которой «Зенит» совершил рывок в семь очков. Отыграться в заключительной четверти УНИКСу так и не удалось.

В составе победителей самым результативным игроком матча стал Сергей Карасёв, набравший 26 очков. В составе УНИКСа дабл-дабл из 27 очков и 10 подборов оформил Марио Хезонья.

«Зенит» одержал 13-ю победу в 17 матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ и занимает третье место в турнирной таблице. УНИКС с 14 победами и четырьмя поражениями занимает вторую строчку в турнирной таблице.

«Зенит» в следующем матче на выезде сыграет с «Астаной», встреча состоится 27 марта. УНИКС в этот же день на выезде встретится с «Локомотивом-Кубань».

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
21 марта 2022, понедельник. 19:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Окончен
80 : 84
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
УНИКС: Хезонья - 27, Джекири - 17, Зайцев - 10, Мэйо - 8, Воронцевич - 6, Списсу - 6, Комолов - 5, Узинский - 1, Драковский, Жбанов, Лазарев, Павлов
Зенит: Карасёв - 26, Лойд - 14, Пойтресс - 14, Мики - 11, Д. Кулагин - 8, Фридзон - 6, Картер - 5, Вольхин, Захаров, Зубков, Моня
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