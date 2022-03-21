Паскуаль прокомментировал победу «Зенита» в матче с УНИКСом в Единой лиге ВТБ
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом.
«Во-первых, мне бы хотелось поздравить УНИКС с замечательным сезоном, который проводит команда. Для нас сегодня была одна из лучших игр, которую мы показали любителям баскетбола и нашим болельщикам. Во второй половине мы завладели инициативой и добились 14-очкового лидерства в дебюте заключительной четверти. При поддержке трибун УНИКС обрёл второе дыхание, начал убегать в быстрые прорывы, попадать трёхочковые и вернулся в игру. Но мы контролировали ход встречи и в итоге одержали важную для нас победу», — приводит слова Паскуаля официальный сайт Единой лиги ВТБ.
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