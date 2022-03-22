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Определены игроки недели в НБА

Определены игроки недели в НБА
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Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум и центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс были признаны игроками недели в НБА.

Карл-Энтони Таунс на минувшей неделе принял участие в трёх встречах. «Миннесота» одержала три победы в этих матчах. В этих встречах центровой «Тимбервулвз» набирал в среднем 38,3 очка, совершал 12,0 подбора и отдавал 3,0 передачи.

Джейсон Тейтум вместе с «Бостон Селтикс» выиграл три матча из трёх на минувшей неделе. В этих встречах форвард набирал в среднем 29,3 очка, совершал 7,7 подбора и отдавал 5,0 передачи.

«Миннесота Тимбервулвз» с 42 победами и 30 поражениями занимает шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Бостон Селтикс» с 44 победами и 28 поражениями располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Востока.

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