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Трипл-дабл Леброна и дабл-дабл Уэстбрука принесли «Лейкерс» победу над «Кливлендом»

Трипл-дабл Леброна и дабл-дабл Уэстбрука принесли «Лейкерс» победу над «Кливлендом»
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В Кливленде (США) на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 131:120.

Самый значительный вклад в победу «Лейкерс» внесли лёгкий форвард Леброн Джеймс, оформивший трипл-дабл из 38 очков, 11 подборов и 12 передач, и разыгрывающий Расселл Уэстбрук, на счету которого дабл-дабл – 20 очков, 4 подбора и 11 передач. Наиболее результативным в составе «Кливленда» стал разыгрывающий Дариус Гарлэнд – 29 очков, 2 подбора и 16 передач.

Напомним, «Лейкерс» (31-41) занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции НБА, а «Кливленд Кавальерс» (41-31) – шестые на Востоке.

НБА - регулярный чемпионат
22 марта 2022, вторник. 02:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
120 : 131
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 29, Маркканен - 18, Стивенс - 16, ЛеВерт - 13, Мобли - 13, Окоро - 12, Лав - 8, Осман - 5, Браун - 3, Гудвин - 3, Аллен, Дэвис, Нембхард, Рондо, Секстон, Уиндлер, Уэйд
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 38, Огастин - 20, Уэстбрук - 20, Джонсон - 12, Монк - 12, Ривз - 11, Габриэль - 9, Энтони - 5, Ховард - 4, Ариза, Брэдли, Бэйзмор, Джонс, Дэвис, Нанн, Хортон-Такер, Эллингтон

В параллельном матче «Шарлотт Хорнетс» одержал пятую победу кряду, обыграв «Нью-Орлеан Пеликанс» (103:103).

НБА - регулярный чемпионат
22 марта 2022, вторник. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
106 : 103
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Шарлотт Хорнетс: Болл - 17, Розир - 17, Бриджес - 16, Томас - 15, Харрелл - 12, Пламли - 11, Вашингтон - 6, Убре - 6, Мартин - 4, Макдэниелс - 2, Букнайт, Джонс, Кулбока, Льюис, Ричардс, Тор, Хэйворд
Нью-Орлеан Пеликанс: Макколлум - 27, Валанчюнас - 24, Маршалл - 14, Хэйс - 9, Эрнангомес - 9, Альварадо - 7, Мёрфи - 6, Джонс - 5, Грэм - 2, Джонсон, Ингрэм, Кларк, Льюис, Нэнс, Снелл, Темпл, Уильямсон, Уоллес
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