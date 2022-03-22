Трипл-дабл Леброна и дабл-дабл Уэстбрука принесли «Лейкерс» победу над «Кливлендом»

В Кливленде (США) на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 131:120.
Самый значительный вклад в победу «Лейкерс» внесли лёгкий форвард Леброн Джеймс, оформивший трипл-дабл из 38 очков, 11 подборов и 12 передач, и разыгрывающий Расселл Уэстбрук, на счету которого дабл-дабл – 20 очков, 4 подбора и 11 передач. Наиболее результативным в составе «Кливленда» стал разыгрывающий Дариус Гарлэнд – 29 очков, 2 подбора и 16 передач.
Напомним, «Лейкерс» (31-41) занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции НБА, а «Кливленд Кавальерс» (41-31) – шестые на Востоке.
В параллельном матче «Шарлотт Хорнетс» одержал пятую победу кряду, обыграв «Нью-Орлеан Пеликанс» (103:103).
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