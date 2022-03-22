«Юта» уступила на выезде «Бруклину». «Филадельфия» дома разобралась с «Майами»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Барклайс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бруклин Нетс» принимал «Юту Джаз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 112:106, вследствие чего гости не сумели продлить свою победную серию из трёх матчей.
Наибольший вклад в победу «Бруклина» внёс лёгкий форвард Кевин Дюрант – 38 очков, 8 подборов и 8 передач. В составе «Юты» лучшей результативностью отметился защитник Донован Митчелл, на счету которого 30 очков, 3 подбора и 3 передачи.
Параллельно в Филадельфии (США) на стадионе «Веллс Фарго-центр» проходила другая игра, в которой «Филадельфия Сиксерс» принимала «Майами Хит». Матч окончен победой хозяев – 113:106, а самый значимый вклад в победу «Сиксерс» внёс разыгрывающий Тайриз Макси, набравший 28 очков и совершивший 5 подборов и 4 передачи.
- 22 марта 2022
-
04:53
-
04:24
-
00:30
- 21 марта 2022
-
23:50
-
22:32
-
21:44
-
20:58
-
19:34
-
18:39
-
17:55
-
16:25
-
15:30
-
14:22
-
13:18
-
11:58
-
11:02
-
09:30
-
09:29
-
06:25
-
05:59
-
03:57
-
00:55
- 20 марта 2022
-
23:38
-
21:55
-
21:05
-
19:37
-
18:54
-
17:54
-
17:00
-
16:11
-
14:52
-
13:43
-
12:32
-
11:38
-
10:57