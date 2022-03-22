«Юта» уступила на выезде «Бруклину». «Филадельфия» дома разобралась с «Майами»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Барклайс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бруклин Нетс» принимал «Юту Джаз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 112:106, вследствие чего гости не сумели продлить свою победную серию из трёх матчей.

Наибольший вклад в победу «Бруклина» внёс лёгкий форвард Кевин Дюрант – 38 очков, 8 подборов и 8 передач. В составе «Юты» лучшей результативностью отметился защитник Донован Митчелл, на счету которого 30 очков, 3 подбора и 3 передачи.

Параллельно в Филадельфии (США) на стадионе «Веллс Фарго-центр» проходила другая игра, в которой «Филадельфия Сиксерс» принимала «Майами Хит». Матч окончен победой хозяев – 113:106, а самый значимый вклад в победу «Сиксерс» внёс разыгрывающий Тайриз Макси, набравший 28 очков и совершивший 5 подборов и 4 передачи.