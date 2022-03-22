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«Юта» уступила на выезде «Бруклину». «Филадельфия» дома разобралась с «Майами»

«Юта» уступила на выезде «Бруклину». «Филадельфия» дома разобралась с «Майами»
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Барклайс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бруклин Нетс» принимал «Юту Джаз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 112:106, вследствие чего гости не сумели продлить свою победную серию из трёх матчей.

Наибольший вклад в победу «Бруклина» внёс лёгкий форвард Кевин Дюрант – 38 очков, 8 подборов и 8 передач. В составе «Юты» лучшей результативностью отметился защитник Донован Митчелл, на счету которого 30 очков, 3 подбора и 3 передачи.

НБА - регулярный чемпионат
22 марта 2022, вторник. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
114 : 106
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Бруклин Нетс: Дюрант - 37, Браун - 22, Клэкстон - 15, Миллз - 13, Гриффин - 9, Горан Драгич - 7, Эдвардс - 5, Томас - 4, Джонсон - 2, Драммонд, Дюк, Ирвинг, Карри, Олдридж, Симмонс, Харрис, Шарп
Юта Джаз: Митчелл - 30, Кларксон - 19, Конли - 18, Гобер - 11, Гэй - 9, Уайтсайд - 6, Батлер - 5, Форрест - 4, О'Нил - 2, Эрнангомес - 2, Sneed, Азубуике, Александер-Уолкер, Богданович, Пэскелл, Хаус

Параллельно в Филадельфии (США) на стадионе «Веллс Фарго-центр» проходила другая игра, в которой «Филадельфия Сиксерс» принимала «Майами Хит». Матч окончен победой хозяев – 113:106, а самый значимый вклад в победу «Сиксерс» внёс разыгрывающий Тайриз Макси, набравший 28 очков и совершивший 5 подборов и 4 передачи.

НБА - регулярный чемпионат
22 марта 2022, вторник. 02:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
113 : 106
Майами Хит
Майами
Филадельфия Сиксерс: Макси - 28, Милтон - 20, Коркмаз - 18, Ньянг - 15, Харрис - 14, Грин - 6, Миллсэп - 5, Тибулл - 5, Джордан - 2, Powell, Браун, Бэсси, Джо, Рид, Спрингер, Харден, Эмбиид
Майами Хит: Батлер - 27, Адебайо - 22, Лоури - 20, Мартин - 14, Хироу - 10, Робинсон - 6, Моррис - 4, Такер - 2, Страс - 1, Smart, Винсент, Гай, Дедмон, Оладипо, Хайсмит, Хаслем, Юртсевен
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