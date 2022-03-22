Леброн: неважно, что говорят о «Лейкерс». Сейчас я провожу лучшее время в своей жизни

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал, что он не обращает внимания на то, что люди говорят по поводу его команды.
«Всё, что говорят о «Лейкерс», не имеет для меня никакого значения. Я получаю огромное удовольствие от игры в баскетбол. Как только я покидаю арену, я оставляю её там. Сейчас я действительно провожу лучшее время в своей жизни. Я работаю над этим, мы работаем над этим, и это всё, что имеет значение на данный момент», — приводит слова Леброна ESPN.
Напомним, сегодня «Лейкерс» на выезде оказались сильнее «Кливленд Кавальерс» (131:120). Самый значительный вклад в победу «Лейкерс» внесли лёгкий форвард Леброн Джеймс, оформивший трипл-дабл из 38 очков, 11 подборов и 12 передач, и разыгрывающий Расселл Уэстбрук, на счету которого дабл-дабл – 20 очков, 4 подбора и 11 передач.
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