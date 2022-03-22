Деннис Родман: когда я был в «Сан-Антонио», главной проблемой команды был Грег Попович

Член Зала славы, легендарный форвард Деннис Родман рассказал о периоде своей игры за «Сан-Антонио Спёрс» с 1993 по 1995 год. По мнению бывшего баскетболиста, главной проблемой команды тогда был Грег Попович, который занимал пост генерального менеджера.
«Самой большой проблемой в «Сан-Антонио» тогда был Грег Попович в роли генерального менеджера. Он хотел быть и тренером, и генеральным менеджером. Он стоял рядом и каждый день держал Боба Хилла за руку, говоря: «Хорошо, ты должен сделать это сейчас. Пришло время тебе послушать меня». Если Хилл не делал этого, Попович набрасывался на него, и тогда Хилл разворачивался и набрасывался на чью-нибудь другую задницу. Дерьмо течёт по наклонной, и казалось, что я всегда был на дне. За исключением плей-офф у меня не было особых проблем с Бобом Хиллом. Его использовали так же, как и меня. Попович хотел быть парнем, который приручил Денниса Родмана, и он пытался использовать Хилла для выполнения грязной работы. Это была большая проблема Поповича. Он собирался сделать из меня хорошего мальчика, хорошего солдата. Он упустил из виду всё остальное, а потом, когда решил, что ничего не может со мной сделать, издевался надо мной и отдал меня практически за бесценок. Позже он притворился, что это хорошо для команды», — приводит слова Родмана Fadeaway World.
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