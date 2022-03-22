Адетокунбо высказался по поводу награды MVP и борьбы за чемпионство в этом сезоне НБА

Лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо рассказал, почему считает победу в чемпионате важнее награды MVP.
«Сосредоточен ли я на борьбе за MVP? О, чёрт возьми, нет. Я уже сделал это.
Я хочу ещё один чемпионат. Знаете, та радость, которую я испытал, когда выиграл MVP, была невероятной. Я был со своей семьёй. Я бы хотел, чтобы мой папа тоже это увидел. Это было невероятное чувство.
Но радость, которую я испытал, когда выиграл чемпионат, не сравнить ни с чем. Невозможно сравнить MVP с радостью от того, что я сидел в автобусе и видел, как 200 000 человек празднуют — белые, чёрные, латиноамериканцы, все. Все праздновали, и ты даришь всем эту радость. Были люди, которые 50 лет не видели чемпионата. Они говорили: «Последний раз я видел чемпионат, когда мне было два года». Понимаете? Это другой тип радости. Это не только я смог выиграть награду. Весь город получил награду. Это то, чего я хочу, понимаете? И надеюсь, бог сможет благословить меня и дать мне это. Я сделаю всё возможное для этого», — приводит слова Адетокунбо Essentially Sports.
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