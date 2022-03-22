Родман: никогда не покупал «Джорданы». Разве это не дрянь?
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Член Зала славы, легендарный форвард Деннис Родман признался, что у него нет ни одной пары кроссовок «Джордан».
«Это удивительно. Я никогда в жизни не покупал «Джорданы». Разве это не дрянь? Я играл с этим долбаным парнем. Я не ненавижу тебя, Джордан, я люблю тебя до смерти, люблю тебя очень сильно», — приводит слова Родмана Fadeaway World.
Деннис Родман и Майкл Джордан играли вместе три сезона. За это время они добились большого успеха, выиграв за эти сезоны три чемпионата НБА. Джордан и Родман создали довольно прочную связь друг с другом и стали близкими друзьями во время их короткой совместной игры.
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