Родман: никогда не покупал «Джорданы». Разве это не дрянь?

Член Зала славы, легендарный форвард Деннис Родман признался, что у него нет ни одной пары кроссовок «Джордан».

«Это удивительно. Я никогда в жизни не покупал «Джорданы». Разве это не дрянь? Я играл с этим долбаным парнем. Я не ненавижу тебя, Джордан, я люблю тебя до смерти, люблю тебя очень сильно», — приводит слова Родмана Fadeaway World.

Деннис Родман и Майкл Джордан играли вместе три сезона. За это время они добились большого успеха, выиграв за эти сезоны три чемпионата НБА. Джордан и Родман создали довольно прочную связь друг с другом и стали близкими друзьями во время их короткой совместной игры.

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