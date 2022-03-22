Стефанос Дедас стал ассистентом главного тренера ЦСКА

ЦСКА объявил о назначении греческого специалиста Стефаноса Дедаса на пост ассистента главного тренера команды.
Нынешний сезон Дедас проводил в роли главного тренера афинского АЕКа, который в настоящий момент занимает шестое место в чемпионате Греции с 8 победами в 17 матчах.
Тренерскую карьеру Стефанос начал в 19-летнем возрасте в качестве ассистента в ПАОКе, после чего поработал в клубах Греции, Турции и Израиля. В его досье также два года в России – с 2011 по 2013 год Дедас был помощником Юре Здовца в питерском «Спартаке». Также новобранец красно-синих входил в штаб сборной Словении на нескольких топ-турнирах. В прошлом году Стефанос выиграл Балканскую лигу с «Хапоэлем» из Холона и был назван тренером года в Израиле.
«Очень рад быть частью легендарного клуба ЦСКА. Это большая честь, и я очень рад отдать всё своё сердце и усилия, чтобы помочь лучшему тренеру Европы Димитрису Итудису и всей организации ЦСКА!» — приводит слова Дедаса официальный сайт клуба.
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