Кевин Дюрант отреагировал на то, что обошёл Джерри Уэста по очкам за карьеру

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант отреагировал на то, что обошёл по набранным очкам за карьеру легендарного игрока НБА Джерри Уэста. Кевин обошёл Уэста после матча регулярного чемпионата НБА с «Ютой Джаз», где он набрал 38 очков. Теперь в активе Дюранта 25 213 очков, на счету Уэста их 25 192.



«Это большая честь для меня. Ведь он настоящая легенда. Легенда нашего вида спорта. Почти как крёстный отец баскетбола. Приятно осознавать, что он всё ещё в игре. В следующий раз, когда увижу его, задам ему жару. А вообще здорово быть среди величайших игроков всех времён», — сказал Дюрант на пресс-конференции.



Напомним, «Бруклин» обыграл «Юту» со счётом 114:106. Наибольший вклад в победу «Нетс» внёс Дюрант – 38 очков, 8 подборов и 8 передач. В составе «Юты» лучшей результативностью отметился защитник Донован Митчелл, на счету которого 30 очков, 3 подбора и 3 передачи.