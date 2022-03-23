Форвард «Голден Стэйт» Грин прокомментировал третье подряд поражение команды
Поделиться
Американский форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказал своё недовольство третьем подряд поражением своей команды. В этот раз «Голден Стэйт» проиграл «Орландо Мэджик» 90:94.
«Мы играем слабо. Мы играем глупо. Мы просто показываем плохой баскетбол, и нас унижают. Мы проиграли много четвертей, поэтому отдали игру.
При всем уважении к «Мэджик», но это одна из худших команд в лиге, и мы уступаем им в силовой игре. Если мы проигрываем даже им, то мы точно не сможем сыграть достойно против хороших команд», – цитирует Грина KNBR.
В городе Орландо (США) на стадионе «Эмвей-центр» «Мэджик» принимал «Голден Стэйт». Хозяева одержали победу со счётом 94:90. «Мэджик» занимает предпоследнее место в Восточной конференции с показателями 20-53.
Комментарии
- 23 марта 2022
-
08:31
-
07:29
-
05:17
- 22 марта 2022
-
23:59
-
22:26
-
21:21
-
19:51
-
19:09
-
18:00
-
17:46
-
16:35
-
15:57
-
14:52
-
14:02
-
13:01
-
11:51
-
10:37
-
09:40
-
06:24
-
05:46
-
04:53
-
04:24
-
00:30
- 21 марта 2022
-
23:50
-
22:32
-
21:44
-
20:58
-
19:34
-
18:39
-
17:55
-
16:25
-
15:30
-
14:22
-
13:18
-
11:58
Партнерский контент