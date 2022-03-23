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Форвард «Голден Стэйт» Грин прокомментировал третье подряд поражение команды

Форвард «Голден Стэйт» Грин прокомментировал третье подряд поражение команды
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Американский форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказал своё недовольство третьем подряд поражением своей команды. В этот раз «Голден Стэйт» проиграл «Орландо Мэджик» 90:94.

«Мы играем слабо. Мы играем глупо. Мы просто показываем плохой баскетбол, и нас унижают. Мы проиграли много четвертей, поэтому отдали игру.
При всем уважении к «Мэджик», но это одна из худших команд в лиге, и мы уступаем им в силовой игре. Если мы проигрываем даже им, то мы точно не сможем сыграть достойно против хороших команд», – цитирует Грина KNBR.

В городе Орландо (США) на стадионе «Эмвей-центр» «Мэджик» принимал «Голден Стэйт». Хозяева одержали победу со счётом 94:90. «Мэджик» занимает предпоследнее место в Восточной конференции с показателями 20-53.

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