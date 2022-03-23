Эксперт рассказал, какой срок может получить задержанная в Москве американка Грайнер

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, задержанная в Москве по делу о контрабанде наркотиков, может получить срок от пяти лет. С таким мнением выступил эксперт по российскому праву Питер Мэггс из Юридического колледжа Университета Иллинойса.
«Можно говорить о пяти годах, при этом не тюремного заключения, а трудового лагеря. Но есть одна вещь, которую я нахожу немного тревожной. Я говорю о продлении срока её предварительного заключения с двух до трёх месяцев. Всё дело в том, что для этого требуется обращение в вышестоящий орган.
В Россию незаконно ввозить все виды наркотиков, включая масло каннабиса. Но всё-таки мы не знаем, что произошло на самом деле», — приводит слова Мэггса Fox News.
Мэггс также выразил мнение, что максимальный срок, который может получить Грайнер, не будет превышать десяти лет.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 23 марта 2022
-
13:28
-
12:49
-
11:37
-
10:38
-
09:28
-
08:31
-
07:29
-
05:17
- 22 марта 2022
-
23:59
-
22:26
-
21:21
-
19:51
-
19:09
-
18:00
-
17:46
-
16:35
-
15:57
-
14:52
-
14:02
-
13:01
-
11:51
-
10:37
-
09:40
-
06:24
-
05:46
-
04:53
-
04:24
-
00:30
- 21 марта 2022
-
23:50
-
22:32
-
21:44
-
20:58
-
19:34
-
18:39
-
17:55