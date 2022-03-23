Эксперт рассказал, какой срок может получить задержанная в Москве американка Грайнер

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, задержанная в Москве по делу о контрабанде наркотиков, может получить срок от пяти лет. С таким мнением выступил эксперт по российскому праву Питер Мэггс из Юридического колледжа Университета Иллинойса.



«Можно говорить о пяти годах, при этом не тюремного заключения, а трудового лагеря. Но есть одна вещь, которую я нахожу немного тревожной. Я говорю о продлении срока её предварительного заключения с двух до трёх месяцев. Всё дело в том, что для этого требуется обращение в вышестоящий орган.

В Россию незаконно ввозить все виды наркотиков, включая масло каннабиса. Но всё-таки мы не знаем, что произошло на самом деле», — приводит слова Мэггса Fox News.

Мэггс также выразил мнение, что максимальный срок, который может получить Грайнер, не будет превышать десяти лет.

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