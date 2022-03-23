НБА оштрафовала игрока за то, что он отобрал телефон фаната, а затем выбросил его

Национальная баскетбольная ассоциация оштрафовала на $ 40 тысяч центрового «Портленд Трэйл Блэйзерс» Юсуфа Нуркича за агрессивные действия по отношению к болельщику клуба «Индианы Пэйсерс».



Инцидент случился после матча регулярного чемпионата НБА между «Индианой» и «Трэйл Блэйзерс», состоявшегося 20 марта в Индианаполисе. Нуркич тогда подошёл к одному из фанатов, взял из его рук мобильный телефон, после чего бросил телефон в сторону и ушёл.



Напомним, Нуркич не выступает за «Портленд» с конца февраля, когда получил травму ноги. В нынешнем сезоне НБА он принял участие в 56 матчах, в которых в среднем набирал 15 очков, совершал 11 подборов, выполнял 1,1 перехвата и отдавал 2,8 результативные передачи.