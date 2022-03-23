Трей Янг повторил достижение Майкла Джордана и Леброна Джеймса
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Разыгрывающий «Атланты Хоукс» Трей Янг стал шестым игроком в истории Национальной баскетбольной лиги, который сыграл 25 матчей с 40+ очками в возрасте до 24 лет.
Ранее это достижение покорялось Рику Бэрри, Уилту Чемберлену, Бобу Макаду, Майклу Джордану и Леброну Джеймсу.
Напомним, сегодня «Нью-Йорк Никс» принимал «Атланту Хоукс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 117:111.
Самым результативным в составе хозяев площадки стал Ар Джей Барретт, набравший 30 очков. На счету Алека Бёркса 21 балл. У гостей выделился Трей Янг, набравший 45 баллов. В активе Богдана Богдановича 32 очка.
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