«Парма» на выезде обыграла «Автодор» в Единой лиге ВТБ
Поделиться
Завершился матч Единой лиги ВТБ, в котором саратовский «Автодор» на своей площадке принимал пермскую «Парму». Счёт встречи — 86:70 в пользу гостей.
Стоит отметить, что, несмотря на итоговое преимущество пермяков в 16 очков, первая половина осталась за хозяевами площадки. Определяющей стала заключительная десятиминутка, в течение которой «Автодор» сумел набрать всего восемь очков.
После этой победы «Парма» поднялась на пятую строчку в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. В 13 матчах команда одержала 7 побед и потерпела 6 поражений. Что касается «Автодора», то саратовский коллектив идёт на четвёртом месте — 9 побед, 6 поражений.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
23 марта 2022, среда. 18:00 МСК
Автодор
Саратов, Россия
Окончен
70 : 86
Парма
Пермь, Россия
Автодор: Джонсон - 19, Сергеев - 15, Минченко - 11, Квитковских - 10, Петенев - 5, Пранаускис - 4, Михайловский - 3, Печкин - 3, Гаврилов, Иванов, Колесников
Парма: Воронов - 18, Лиходей - 18, Забелин - 15, Коновалов - 10, Жмако - 9, Разумов - 9, Платунов - 4, Куров - 2, Шейко - 1, Одиноков
Комментарии
- 23 марта 2022
-
20:57
-
20:07
-
19:02
-
18:04
-
16:47
-
15:34
-
14:19
-
13:28
-
12:49
-
11:37
-
10:38
-
09:28
-
08:31
-
07:29
-
05:17
- 22 марта 2022
-
23:59
-
22:26
-
21:21
-
19:51
-
19:09
-
18:00
-
17:46
-
16:35
-
15:57
-
14:52
-
14:02
-
13:01
-
11:51
-
10:37
-
09:40
-
06:24
-
05:46
-
04:53
-
04:24
-
00:30
Партнерский контент