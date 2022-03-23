«Парма» на выезде обыграла «Автодор» в Единой лиге ВТБ

Завершился матч Единой лиги ВТБ, в котором саратовский «Автодор» на своей площадке принимал пермскую «Парму». Счёт встречи — 86:70 в пользу гостей.

Стоит отметить, что, несмотря на итоговое преимущество пермяков в 16 очков, первая половина осталась за хозяевами площадки. Определяющей стала заключительная десятиминутка, в течение которой «Автодор» сумел набрать всего восемь очков.

После этой победы «Парма» поднялась на пятую строчку в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. В 13 матчах команда одержала 7 побед и потерпела 6 поражений. Что касается «Автодора», то саратовский коллектив идёт на четвёртом месте — 9 побед, 6 поражений.

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