Главный тренер «Пармы» прокомментировал победу в матче с «Автодором»

Главный тренер «Пармы» Вячеслав Шушаков прокомментировал победу команды в матче с «Автодором» в Единой лиге ВТБ.

«Перед матчем мы говорили о важности настроя с первых минут. Для нас сегодня это стало главной проблемой. Накануне узнали новость о том, что из «Автодора» уехал один из ключевых игроков Желько Шакич. Полагаю, что недооценка соперника отрицательным образом сказалась на наших действиях в начале матча. Хозяева играли раскованно и не испытывали давления. Рады, что нам удалось остановить их и одержать победу», — приводит слова Шушакова официальный сайт лиги.

После этой победы «Парма» поднялась на пятую строчку в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. В 13 матчах команда одержала 7 побед и потерпела 6 поражений. Что касается «Автодора», то саратовский коллектив идёт на четвёртом месте — 9 побед, 6 поражений.