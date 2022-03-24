Леброн Джеймс пропустит матч с «Филадельфией» из-за травмы колена

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс не сможет принять участие в матче с «Филадельфией Сиксерс» 24 марта из-за травмы колена, сообщает журналист Марк Стейн в своих социальных сетях.

В нынешнем сезоне Джеймс набирает 30 очков, а также совершает 8,2 подбора и 6,3 передачи в среднем за игру.

Напомним, в последней игре «Лейкерс» на выезде оказались сильнее «Кливленд Кавальерс» (131:120). Значительный вклад в победу «Лейкерс» внесли лёгкий форвард Леброн Джеймс, оформивший трипл-дабл из 38 очков, 11 подборов и 12 передач, и разыгрывающий Расселл Уэстбрук, на счету которого дабл-дабл – 20 очков, 4 подбора и 11 передач.



«Лейкерс» (31-41) занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции НБА.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».