Леброн Джеймс пропустит матч с «Филадельфией» из-за травмы колена

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс не сможет принять участие в матче с «Филадельфией Сиксерс» 24 марта из-за травмы колена, сообщает журналист Марк Стейн в своих социальных сетях.
В нынешнем сезоне Джеймс набирает 30 очков, а также совершает 8,2 подбора и 6,3 передачи в среднем за игру.
Напомним, в последней игре «Лейкерс» на выезде оказались сильнее «Кливленд Кавальерс» (131:120). Значительный вклад в победу «Лейкерс» внесли лёгкий форвард Леброн Джеймс, оформивший трипл-дабл из 38 очков, 11 подборов и 12 передач, и разыгрывающий Расселл Уэстбрук, на счету которого дабл-дабл – 20 очков, 4 подбора и 11 передач.
«Лейкерс» (31-41) занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции НБА.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 24 марта 2022
-
00:33
- 23 марта 2022
-
23:56
-
22:38
-
20:57
-
20:07
-
19:02
-
18:04
-
16:47
-
15:34
-
14:19
-
13:28
-
12:49
-
11:37
-
10:38
-
09:28
-
08:31
-
07:29
-
05:17
- 22 марта 2022
-
23:59
-
22:26
-
21:21
-
19:51
-
19:09
-
18:00
-
17:46
-
16:35
-
15:57
-
14:52
-
14:02
-
13:01
-
11:51
-
10:37
-
09:40
-
06:24
-
05:46