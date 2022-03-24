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32 очка Болла не спасли «Шарлотт» от поражения в матче с «Нью-Йорк Никс»

32 очка Болла не спасли «Шарлотт» от поражения в матче с «Нью-Йорк Никс»
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Завершились три матча регулярного чемпионата НБА. В Шарлотте (США) на стадионе «Спектрум-центр» «Шарлотт Хорнетс» принимал с «Нью-Йорк Никс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 121:106.

Самым результативным в составе хозяев паркета стал Ламело Болл, набравший 32 очка. В составе гостей выделился Ар Джей Барретт. В его активе 30 баллов.

В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» «Детройт Пистонс» играл с «Атлантой Хоукс». Победу одержали хозяева паркета со счётом 122:101.

Больше всех очков в составе «Детройта» набрал Джерами Грант. На его счету 21 балл. У Кейда Каннингема 17 очков. В составе «Атланты» самым результативным стал Трей Янг, набравший 21 очко.

В Индианаполисе (США) на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» «Индиана Пэйсерс» принимала «Сакраменто Кингз». Гости победили со счётом 110:109.

В составе «Индианы» больше всех очков набрал Бадди Хилд. В его активе 25 баллов. У «Сакраменто» 25 очков записал в свой актив Дэвион Митчелл.

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НБА - регулярный чемпионат
24 марта 2022, четверг. 02:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
109 : 110
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Индиана Пэйсерс: Хилд - 25, Битадзе - 20, Taylor - 13, Халибёртон - 13, Вашингтон - 11, Stephenson - 10, Бриссетт - 10, Андерсон - 5, Джексон - 2, Sykes, Брогдон, Дуарте, Макконнелл, Рубио, Смит, Тёрнер, Уоррен
Сакраменто Кингз: Митчелл - 25, Мету - 22, Джонс - 12, Барнс - 11, Дивинченцо - 11, Лайлз - 11, Лэмб - 10, Лень - 5, Холидэй - 3, Джексон, Дэвис, Кета, Сабонис, Фокс, Харклесс, Холмс
НБА - регулярный чемпионат
24 марта 2022, четверг. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
122 : 101
Атланта Хоукс
Атланта
Детройт Пистонс: Грант - 21, Каннингем - 17, Олиник - 16, Багли III - 13, Хейз - 13, Джозеф - 11, Бей - 10, Макгрудер - 10, Стюарт - 8, Пикетт - 3, Гарза, Джексон, Диалло, Ли, Ливерс, Смит
Атланта Хоукс: Янг - 21, Хантер - 15, Богданович - 13, Джонсон - 11, Оконгву - 11, Райт - 11, Хаертер - 8, Дьенг - 5, Луваву-Кабарро - 3, Нокс - 2, Капела - 1, Галлинари, Коллинс, Купер, Л. Уильямс, Мэйс
НБА - регулярный чемпионат
24 марта 2022, четверг. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
106 : 121
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Шарлотт Хорнетс: Болл - 32, Розир - 18, Бриджес - 15, Вашингтон - 10, Макдэниелс - 7, Пламли - 7, Томас - 5, Харрелл - 5, Мартин - 4, Убре - 3, Букнайт, Джонс, Кулбока, Льюис, Ричардс, Тор, Хэйворд
Нью-Йорк Никс: Барретт - 30, Топпин - 18, Бёркс - 17, Гибсон - 12, Фурнье - 12, Куикли - 10, Симс - 10, Макбрайд - 9, Гримс - 3, Hunt, Арчидиаконоу, Ноэль, Реддиш, Робинсон, Роуз, Рэндл, Уокер
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