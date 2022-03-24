32 очка Болла не спасли «Шарлотт» от поражения в матче с «Нью-Йорк Никс»

Завершились три матча регулярного чемпионата НБА. В Шарлотте (США) на стадионе «Спектрум-центр» «Шарлотт Хорнетс» принимал с «Нью-Йорк Никс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 121:106.
Самым результативным в составе хозяев паркета стал Ламело Болл, набравший 32 очка. В составе гостей выделился Ар Джей Барретт. В его активе 30 баллов.
В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» «Детройт Пистонс» играл с «Атлантой Хоукс». Победу одержали хозяева паркета со счётом 122:101.
Больше всех очков в составе «Детройта» набрал Джерами Грант. На его счету 21 балл. У Кейда Каннингема 17 очков. В составе «Атланты» самым результативным стал Трей Янг, набравший 21 очко.
В Индианаполисе (США) на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» «Индиана Пэйсерс» принимала «Сакраменто Кингз». Гости победили со счётом 110:109.
В составе «Индианы» больше всех очков набрал Бадди Хилд. В его активе 25 баллов. У «Сакраменто» 25 очков записал в свой актив Дэвион Митчелл.
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