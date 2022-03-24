Букер и Таунс достигли отметки в 11 тысяч очков за карьеру во время одного матча

Атакующий защитник «Финикс Санз» Девин Букер и центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс достигли отметки в 11 тысяч очков за карьеру во время очного противостояния сегодня ночью в матче регулярного чемпионата НБА.

Букер набрал 28 очков, в совокупности теперь у него 11 005 очков за карьеру. Карл-Энтони Таунс записал на свой счёт 15 очков и теперь имеет 11 008 очков за карьеру.

Сам матч проходил в Миннесоте и завершился победой гостей со счётом 125:116.

После 73 игр чемпионата «Финикс» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, имея в своём активе 59 побед и 14 поражений. «Миннесота» идёт на седьмом месте — 42 победы, 32 поражения.

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