Ришон Холмс: я никогда не поднял бы руку на сына

Центровой «Сакраменто Кингз» Ришон Холмс высказался об обвинениях в домашнем насилии.



«Никогда не отвечаю на обвинения, но если дело касается моего сына, то я должен высказаться. Нужно быть очень глупым, чтобы поверить этим обвинениям. Моё сердце бьётся ради сына. Я живу ради того, чтобы видеть его счастливым. Я никогда не поднял бы руку, чтобы навредить ему», — приводит слова Холмса The Sacramento Bee.



Напомним, Холмс пропускает концовку сезона-2021/2022 регулярного чемпионата НБА из-за судебного процесса с бывшей женой за права опеки над их 6-летним сыном. Бывшая жена баскетболиста утверждает, что в феврале 2022 года Холмс «выместил злость» на своём сыне, ударив того по голове и вызвав кровотечение. Холмсу приказано держаться подальше от экс-супруги и сына до суда. В клубе подтвердили, что баскетболист обвиняется в домашнем насилии.