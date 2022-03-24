Грин хочет пропустить игру «Уорриорз», чтобы увидеть, как Леброн станет лучшим бомбардиром

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин сообщил, что пропустит игру своей команды, если Леброн Джеймс окажется на грани покорения рекорда лучшего бомбардира в истории НБА.



«Хочу поздравить Леброна со вторым местом в списке лучших бомбардиров в истории. Думаю, что через 50-70 матчей он станет первым в истории. Вероятно, через 50-70 матчей он станет первым в истории, так что мне не терпится увидеть это. Стив Керр, хочу предупредить тебя прямо сейчас. Если у нас будет игра, когда Леброн Джеймс побьёт рекорд по очкам за карьеру, то я пойду на игру Леброна и стану свидетелем этого исторического события. Я должен предупредить сейчас, Керр», — приводит слова Дрэймонда Грина LALeBron23.



Напомним, ранее Джеймс стал вторым в истории НБА по набранным очкам.



Также недавно Джеймс стал первым игроком в истории НБА, которому удалось сделать 10 000 подборов и 10 000 передач.