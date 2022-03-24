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Грин хочет пропустить игру «Уорриорз», чтобы увидеть, как Леброн станет лучшим бомбардиром

Грин хочет пропустить игру «Уорриорз», чтобы увидеть, как Леброн станет лучшим бомбардиром
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Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин сообщил, что пропустит игру своей команды, если Леброн Джеймс окажется на грани покорения рекорда лучшего бомбардира в истории НБА.

«Хочу поздравить Леброна со вторым местом в списке лучших бомбардиров в истории. Думаю, что через 50-70 матчей он станет первым в истории. Вероятно, через 50-70 матчей он станет первым в истории, так что мне не терпится увидеть это. Стив Керр, хочу предупредить тебя прямо сейчас. Если у нас будет игра, когда Леброн Джеймс побьёт рекорд по очкам за карьеру, то я пойду на игру Леброна и стану свидетелем этого исторического события. Я должен предупредить сейчас, Керр», — приводит слова Дрэймонда Грина LALeBron23.

Напомним, ранее Джеймс стал вторым в истории НБА по набранным очкам.

Также недавно Джеймс стал первым игроком в истории НБА, которому удалось сделать 10 000 подборов и 10 000 передач.

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