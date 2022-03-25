«В миллион раз лучше меня». Брэдли Бил назвал молодого игрока, который станет «лицом НБА»
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Лидер «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил комплиментарно высказался о форварде «Бостон Селтикс» Джейсоне Тейтуме.
«Мы выросли вместе. Когда Джейсон был моложе, я всегда говорил ему: «Ты будешь в миллион раз лучше меня. В Миллион». Но видеть, что это происходит так быстро, действительно невероятно. Я забываю, как же он всё-таки ещё молод. Он — следующее лицо лиги, и я сказал ему, что должно стать его целью», — сказал Бил в The Draymond Green Show.
В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Тейтум принял участие в 70 матчах, в которых в среднем набирал 27 очков, совершал 8,1 подбора и отдавал 4,3 результативные передачи.
Ранее Джейсон вместе с центровым «Миннесоты Тимбервулвз» Карлом-Энтони Таунсом был признан игроком недели в НБА.
Новость по темеОпределены игроки недели в НБА
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