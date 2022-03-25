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Представлена новая информация по Бену Симмонсу, ни разу не игравшему в этом сезоне НБА

Представлена новая информация по Бену Симмонсу, ни разу не игравшему в этом сезоне НБА
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Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Бен Симмонс может выйти на площадку в нынешнем сезоне НБА. Об этом рассказал инсайдер Шэмс Чарания.

«Его цель заключается в том, чтобы играть. Но очевидно, что сейчас есть неопределённость в этом вопросе. Кайри Ирвинг и Кевин Дюрант настолько смертоносны в нападении, что кажется, будто Симмонс — недостающая часть этой команды. Бен действительно нужен «Нетс». Но они будут осторожны. Последнее, что нужно делать при травме спины, — торопиться.

В команде ожидают, что Симмонс сыграет в этом году. Проблема с этим парнем заключается в том, что кажется, что всякий раз, как он возвращается на площадку, случаются какие-то осложнения. Но теперь, когда ему сделали эпидуральную инъекцию, есть надежда, что он будет чувствовать себя лучше и вернётся на площадку», — сказал Чарания в The Pat McAfee Show.

Симмонс ещё не играл в нынешнем сезоне НБА.

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