Представлена новая информация по Бену Симмонсу, ни разу не игравшему в этом сезоне НБА

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Бен Симмонс может выйти на площадку в нынешнем сезоне НБА. Об этом рассказал инсайдер Шэмс Чарания.



«Его цель заключается в том, чтобы играть. Но очевидно, что сейчас есть неопределённость в этом вопросе. Кайри Ирвинг и Кевин Дюрант настолько смертоносны в нападении, что кажется, будто Симмонс — недостающая часть этой команды. Бен действительно нужен «Нетс». Но они будут осторожны. Последнее, что нужно делать при травме спины, — торопиться.



В команде ожидают, что Симмонс сыграет в этом году. Проблема с этим парнем заключается в том, что кажется, что всякий раз, как он возвращается на площадку, случаются какие-то осложнения. Но теперь, когда ему сделали эпидуральную инъекцию, есть надежда, что он будет чувствовать себя лучше и вернётся на площадку», — сказал Чарания в The Pat McAfee Show.



Симмонс ещё не играл в нынешнем сезоне НБА.

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