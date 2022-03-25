Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Евролига оштрафовала «Олимпиакос»

Евролига оштрафовала «Олимпиакос»
Комментарии

Греческий «Олимпиакос» был оштрафован на € 36,5 тыс. за поведение болельщиков в матче 30-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Панатинаикосом», сообщает Eurohoops. Во время матча зрители бросали петарды, использовали лазеры и выкрикивали оскорбления.

В случае повторения инцидентов «Олимпиакос» может остаться с пустыми трибунами в матче плей-офф Евролиги.

Напомним, встреча прошла на стадионе «Пис энд Френдшип Стадиум» и завершилась со счётом 101:73 (38:13, 20:20, 20:18, 23:22) в пользу «Олимпиакоса». Самым результативным в составе победителей стал Костас Слукас, записавший на свой счёт 16 очков. Столько же очков на счету Александара Везенкова. Лучшую результативность в составе «Панатинаикоса» продемонстрировал американский защитник Дарил Макон, на счету которого 23 очка.

Благодаря этой победе «Олимпиакос» впервые с 2018 года обеспечил себе выход в плей-офф Евролиги.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022