Евролига оштрафовала «Олимпиакос»

Греческий «Олимпиакос» был оштрафован на € 36,5 тыс. за поведение болельщиков в матче 30-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Панатинаикосом», сообщает Eurohoops. Во время матча зрители бросали петарды, использовали лазеры и выкрикивали оскорбления.
В случае повторения инцидентов «Олимпиакос» может остаться с пустыми трибунами в матче плей-офф Евролиги.
Напомним, встреча прошла на стадионе «Пис энд Френдшип Стадиум» и завершилась со счётом 101:73 (38:13, 20:20, 20:18, 23:22) в пользу «Олимпиакоса». Самым результативным в составе победителей стал Костас Слукас, записавший на свой счёт 16 очков. Столько же очков на счету Александара Везенкова. Лучшую результативность в составе «Панатинаикоса» продемонстрировал американский защитник Дарил Макон, на счету которого 23 очка.
Благодаря этой победе «Олимпиакос» впервые с 2018 года обеспечил себе выход в плей-офф Евролиги.
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