Джейсон Уильямс: в современной НБА Джордан не был бы тем Джорданом, каким был тогда

Бывший игрок НБА Джейсон Уильямс порассуждал, как выступал бы Майкл Джордан в современной НБА.



«Безусловно, он был бы великолепен. Поймите меня правильно, но я считаю, что ему сейчас было бы чуть сложнее, потому что защита стала другой. Сейчас, получив мяч на фланге, на его стороне площадки оказались бы три игрока, в то время как раньше был бы только один. Любой в НБА обыграет кого угодно один на один. Что уж говорить о Майкле Джордане! Я думаю, он был бы великолепен, точно был бы участником Матча звёзд НБА, но если быть честным, то в современной НБА он бы не был тем Майклом Джорданом, что был тогда», — приводит слова Уильямса Yahoo.



Майкл Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго». Он также выступал за «Вашингтон Уизардс», где и завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд. В среднем за карьеру в лиге он набирал 30,1 очка, делал 6,2 подбора и 5,3 передачи.