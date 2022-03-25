Джейсон Уильямс: в современной НБА Джордан не был бы тем Джорданом, каким был тогда

Бывший игрок НБА Джейсон Уильямс порассуждал, как выступал бы Майкл Джордан в современной НБА.
«Безусловно, он был бы великолепен. Поймите меня правильно, но я считаю, что ему сейчас было бы чуть сложнее, потому что защита стала другой. Сейчас, получив мяч на фланге, на его стороне площадки оказались бы три игрока, в то время как раньше был бы только один. Любой в НБА обыграет кого угодно один на один. Что уж говорить о Майкле Джордане! Я думаю, он был бы великолепен, точно был бы участником Матча звёзд НБА, но если быть честным, то в современной НБА он бы не был тем Майклом Джорданом, что был тогда», — приводит слова Уильямса Yahoo.
Майкл Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго». Он также выступал за «Вашингтон Уизардс», где и завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд. В среднем за карьеру в лиге он набирал 30,1 очка, делал 6,2 подбора и 5,3 передачи.
- 25 марта 2022
-
22:03
-
20:41
-
18:53
-
17:46
-
16:49
-
15:39
-
14:21
-
13:33
-
12:46
-
11:59
-
11:38
-
10:19
-
09:34
-
06:56
-
06:06
-
00:59
-
00:06
- 24 марта 2022
-
22:43
-
21:50
-
20:48
-
19:55
-
18:59
-
17:55
-
16:52
-
15:09
-
13:59
-
12:44
-
11:44
-
10:46
-
09:29
-
07:54
-
05:15
-
04:28
-
00:33
- 23 марта 2022
-
23:56