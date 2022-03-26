Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Евролига. «Олимпиакос» обыграл АСВЕЛ, «Альба» оказалась сильнее «Црвены Звезды»

Евролига. «Олимпиакос» обыграл АСВЕЛ, «Альба» оказалась сильнее «Црвены Звезды»
Комментарии

Закончился матч 32-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором французский АСВЕЛ играл с греческим «Олимпиакосом». Встреча прошла на стадионе «Астробаль» во Франции и завершилась со счётом 94:80 (26:26, 21:17, 22:21, 25:16) в пользу гостей паркета.

Самым результативным в составе победителей стал Тайлер Дорси, записавший на свой счёт 21 очко. Лучшую результативность в составе французского клуба продемонстрировал Маттье Стразель, на счету которого 16 очков.

В ещё одном матче игрового дня немецкая «Альба» на домашнем паркете встречалась с сербской «Црвеной Звездой». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 74:70 (24:15, 13:20, 21:22, 16:13).

Самым результативным в составе победителей стал Маодо Ло, записавший на свой счёт 22 очка. Лучшую результативность в составе белградского клуба продемонстрировал Нейт Уолтерс, на счету которого 18 очков.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Евролига. Регулярный чемпионат. 32-й тур
25 марта 2022, пятница. 22:00 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
4-я четверть
80 : 94
Олимпиакос
Пирей, Греция
АСВЕЛ: Стразель - 16, Морган - 12, Фалл - 12, Осетковски - 11, Адетокунбо - 7, Найт - 7, Дьо - 6, Джонс - 4, Risacher - 3, Окобо - 2, Лайти
Олимпиакос: Дорси - 21, Везенков - 18, Слукас - 15, Папаниколау - 11, Фалль - 9, Жан-Шарль - 8, Маккиссик - 4, Ларенцакис - 2, Мартин - 2, Принтезис - 2, Уолкап - 2, Эйси
Евролига. Регулярный чемпионат. 30-й тур
25 марта 2022, пятница. 22:00 МСК
Альба
Берлин, Германия
4-я четверть
74 : 70
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Альба: Ло - 22, Смит - 17, Сикма - 13, Зусман - 7, Кумадже - 6, Да Силва - 2, Делов - 2, Ламмерс - 2, Маттиссек - 2, Никич, Тиман, Шульте
Црвена Звезда: Уолтерс - 18, Калинич - 13, Добрич - 12, Давидовац - 11, Митрович - 5, Уайт - 4, Маркович - 3, Иванович - 2, Кузмич - 2, Vudragovic, Лазаревич, Симонович
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022