Евролига. «Олимпиакос» обыграл АСВЕЛ, «Альба» оказалась сильнее «Црвены Звезды»

Закончился матч 32-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором французский АСВЕЛ играл с греческим «Олимпиакосом». Встреча прошла на стадионе «Астробаль» во Франции и завершилась со счётом 94:80 (26:26, 21:17, 22:21, 25:16) в пользу гостей паркета.



Самым результативным в составе победителей стал Тайлер Дорси, записавший на свой счёт 21 очко. Лучшую результативность в составе французского клуба продемонстрировал Маттье Стразель, на счету которого 16 очков.



В ещё одном матче игрового дня немецкая «Альба» на домашнем паркете встречалась с сербской «Црвеной Звездой». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 74:70 (24:15, 13:20, 21:22, 16:13).



Самым результативным в составе победителей стал Маодо Ло, записавший на свой счёт 22 очка. Лучшую результативность в составе белградского клуба продемонстрировал Нейт Уолтерс, на счету которого 18 очков.

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