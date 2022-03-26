«Барселона» обыграла «Фенербахче» в Евролиге

Закончился матч 32-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором каталонская «Барселона» играла с турецким «Фенербахче». Встреча прошла на стадионе «Палау Блауграна» в Каталонии и завершилась со счётом 88:67 (25:21, 17:13, 28:15, 18:18) в пользу хозяев паркета.
Самым результативным в составе победителей стал Алекс Абринес, записавший на свой счёт 18 очков. Лучшую результативность в составе турецкого клуба продемонстрировал сербский баскетболист Марко Гудурич, на счету которого 15 очков.
В следующем туре регулярного чемпионата Евролиги «Барселона» сыграет на выезде с греческим «Олимпиакосом». Встреча состоится 1 апреля и начнётся в 21:00 мск. «Фенербахче» 29 марта дома сыграет с «Альбой». Начало — в 20:00 мск.
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