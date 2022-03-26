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«Барселона» обыграла «Фенербахче» в Евролиге

«Барселона» обыграла «Фенербахче» в Евролиге
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Закончился матч 32-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором каталонская «Барселона» играла с турецким «Фенербахче». Встреча прошла на стадионе «Палау Блауграна» в Каталонии и завершилась со счётом 88:67 (25:21, 17:13, 28:15, 18:18) в пользу хозяев паркета.

Самым результативным в составе победителей стал Алекс Абринес, записавший на свой счёт 18 очков. Лучшую результативность в составе турецкого клуба продемонстрировал сербский баскетболист Марко Гудурич, на счету которого 15 очков.

В следующем туре регулярного чемпионата Евролиги «Барселона» сыграет на выезде с греческим «Олимпиакосом». Встреча состоится 1 апреля и начнётся в 21:00 мск. «Фенербахче» 29 марта дома сыграет с «Альбой». Начало — в 20:00 мск.

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Евролига. Регулярный чемпионат. 29-й тур
25 марта 2022, пятница. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
88 : 67
Фенербахче
Стамбул, Турция
Барселона: Абринес - 18, Миротич - 18, Кайседо - 7, Лапровиттола - 7, Хэйс - 7, Дэвис - 6, Курич - 6, Шмитс - 6, Калатес - 5, Экзам - 5, Мартинес - 3, Бонилья
Фенербахче: Гудурич - 15, Акпинар - 9, Веселы - 8, Пьерр - 8, Букер - 6, Хенри - 5, Махмутоглу - 4, Полонара - 3, Флойд - 3, Бартель - 2, Шайок - 2, Хазер
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