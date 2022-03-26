«Миннесота» победила «Даллас», у Дончича – дабл-дабл

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Миннеаполисе (США), в котором на стадионе «Таргет-центр» «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Даллас Маверикс». Победу в нём одержала «Миннесота» со счётом 116:95.



Значительный вклад в успех хозяев внёс Карл-Энтони Таунс, который набрал 20 очков. У «Далласа» выделился Лука Дончич, на его счету 24 очка и 10 подборов.

В параллельном матче в Майами (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» «Майами Хит» провёл игру с «Нью-Йорк Никс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 111:103.



Самым результативным игроком у «Нью-Йорка» стал американский защитник Иммануэль Куикли, набравший 23 очка. Лучше всех у «Майами» выступил Джимми Батлер, у него 30 очков.