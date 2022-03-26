«Миннесота» победила «Даллас», у Дончича – дабл-дабл
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Миннеаполисе (США), в котором на стадионе «Таргет-центр» «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Даллас Маверикс». Победу в нём одержала «Миннесота» со счётом 116:95.
Значительный вклад в успех хозяев внёс Карл-Энтони Таунс, который набрал 20 очков. У «Далласа» выделился Лука Дончич, на его счету 24 очка и 10 подборов.
НБА - регулярный чемпионат
26 марта 2022, суббота. 03:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
116 : 95
Даллас Маверикс
Даллас
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 20, Маклафлин - 16, Расселл - 15, Принс - 14, Вандербилт - 12, Эдвардс - 12, Беверли - 10, Рид - 4, Лейман - 3, Ноуэлл - 3, Окоги - 3, Бисли - 2, Найт - 2, Больмаро, Макдэниелс, Райт
Даллас Маверикс: Дончич - 24, Пауэлл - 13, Брансон - 11, Динвидди - 11, Клебер - 9, Грин - 7, Финни-Смит - 7, Марьянович - 5, Нтиликина - 4, Баллок - 2, Крисс - 2, Wright, Браун, Бёрк, Дав. Бертанс, Пинсон, Хардуэй-младший
В параллельном матче в Майами (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» «Майами Хит» провёл игру с «Нью-Йорк Никс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 111:103.
Самым результативным игроком у «Нью-Йорка» стал американский защитник Иммануэль Куикли, набравший 23 очка. Лучше всех у «Майами» выступил Джимми Батлер, у него 30 очков.
НБА - регулярный чемпионат
26 марта 2022, суббота. 03:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
103 : 111
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Майами Хит: Батлер - 30, Адебайо - 17, Лоури - 17, Страс - 11, Моррис - 10, Робинсон - 6, Дедмон - 5, Такер - 4, Мартин - 3, Smart, Винсент, Мюлдер, Оладипо, Хайсмит, Хаслем, Хироу, Юртсевен
Нью-Йорк Никс: Куикли - 23, Барретт - 18, Топпин - 15, Бёркс - 12, Робинсон - 11, Гримс - 9, Фурнье - 7, Симс - 6, Гибсон - 5, Макбрайд - 5, Hunt, Арчидиаконоу, Ноэль, Реддиш, Роуз, Рэндл, Уокер
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