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«Филадельфия» одолела «Клипперс» благодаря дабл-даблам Эмбиида и Хардена

«Филадельфия» одолела «Клипперс» благодаря дабл-даблам Эмбиида и Хардена
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Лос-Анджелесе (США), в котором на стадионе «Крипто.ком Арена» «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Победу в нём одержала «Филадельфия» со счётом 122:97.

Значительный вклад в успех гостей внёс Джеймс Харден, который набрал 29 очков и 15 подборов. Также дабл-дабл на счету и у Джоэла Эмбиида (27 очков и 10 подборов). У «Клипперс» выделился Амир Коффи, на его счету 21 очко.

НБА - регулярный чемпионат
26 марта 2022, суббота. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
97 : 122
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Лос-Анджелес Клипперс: Коффи - 21, Хартенштайн - 16, Мэнн - 12, Джексон - 11, Батюм - 9, Ковингтон - 8, Зубац - 7, Кеннард - 6, Худ - 3, Моррис - 2, Оджелей - 2, Бостон, Джордж, Леонард, Пауэлл, Престон, Скрабб
Филадельфия Сиксерс: Харден - 29, Эмбиид - 27, Тибулл - 13, Харрис - 12, Макси - 11, Грин - 8, Рид - 8, Милтон - 7, Коркмаз - 3, Джо - 2, Джордан - 2, Powell, Браун, Бэсси, Миллсэп, Ньянг, Спрингер

В параллельном матче в Портленде (США) на стадионе «Мода-центр» «Портленд Трэйл Блэйзерс» провёл игру с «Хьюстон Рокетс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 125:106.

Самым результативным игроком у «Хьюстона» стал Джейлен Грин, набравший 23 очка. Лучше всех у «Портленда» выступил Трендон Уотфорд, у него 19 очков.

НБА - регулярный чемпионат
26 марта 2022, суббота. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
106 : 125
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Портленд Трэйл Блэйзерс: Уотфорд - 19, Ойбанкс - 18, Маклемор - 15, Эллеби - 14, Данн - 12, Джонсон - 10, Браун - 8, Хьюз - 7, Williams - 2, Блевинс - 1, Бледсо, Инглс, Лиллард, Литтл, Лозада, Нуркич, Саймонс, Уинслоу, Харт
Хьюстон Рокетс: Грин - 23, Тэйт - 17, Мартин - 16, Кристофер - 14, Шрёдер - 14, Портер - 13, Вуд - 10, Мэтьюз - 7, Гордон - 5, Шенгюн - 4, Никс - 2, Queen, Гаруба, Лэмб, Нваба, Уолл, Фернанду
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