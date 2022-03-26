«Филадельфия» одолела «Клипперс» благодаря дабл-даблам Эмбиида и Хардена

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Лос-Анджелесе (США), в котором на стадионе «Крипто.ком Арена» «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Победу в нём одержала «Филадельфия» со счётом 122:97.
Значительный вклад в успех гостей внёс Джеймс Харден, который набрал 29 очков и 15 подборов. Также дабл-дабл на счету и у Джоэла Эмбиида (27 очков и 10 подборов). У «Клипперс» выделился Амир Коффи, на его счету 21 очко.
В параллельном матче в Портленде (США) на стадионе «Мода-центр» «Портленд Трэйл Блэйзерс» провёл игру с «Хьюстон Рокетс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 125:106.
Самым результативным игроком у «Хьюстона» стал Джейлен Грин, набравший 23 очка. Лучше всех у «Портленда» выступил Трендон Уотфорд, у него 19 очков.
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