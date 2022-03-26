Дюрант отреагировал на то, что Ирвинг теперь может участвовать в домашних матчах «Нетс»

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант высказался об отмене мандата для непривитых спортсменов и артистов в Нью-Йорке, в результате чего его товарищ по команде, разыгрывающий Кайри Ирвинг может принимать участие в домашних матчах.
«На это ушло много времени. Думаю, все болельщики «Бруклин Нетс», как и фанаты из Нью-Йорка в целом будут рады увидеть, как один из наших парней возвращается на домашнюю площадку. Для команды это многое значит. Мы счастливы, что Кайри вернулся, и ожидаем, что мощно завершим сезон. Я рад, что всё это позади», — приводит слова Дюранта ESPN US.
Следующую домашнюю встречу баскетболисты «Бруклина» проведут 28 марта. «Нетс» сыграют с «Шарлотт Хорнетс». Начало матча запланировано на 2:30 мск.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 26 марта 2022
-
10:11
-
09:38
-
08:10
-
06:20
-
05:27
-
03:33
-
00:56
-
00:02
- 25 марта 2022
-
22:48
-
22:03
-
20:41
-
18:53
-
17:46
-
16:49
-
15:39
-
14:21
-
13:33
-
12:46
-
11:59
-
11:38
-
10:19
-
09:34
-
06:56
-
06:06
-
00:59
-
00:06
- 24 марта 2022
-
22:43
-
21:50
-
20:48
-
19:55
-
18:59
-
17:55
-
16:52
-
15:09
-
13:59