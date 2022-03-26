Дюрант отреагировал на то, что Ирвинг теперь может участвовать в домашних матчах «Нетс»

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант высказался об отмене мандата для непривитых спортсменов и артистов в Нью-Йорке, в результате чего его товарищ по команде, разыгрывающий Кайри Ирвинг может принимать участие в домашних матчах.



«На это ушло много времени. Думаю, все болельщики «Бруклин Нетс», как и фанаты из Нью-Йорка в целом будут рады увидеть, как один из наших парней возвращается на домашнюю площадку. Для команды это многое значит. Мы счастливы, что Кайри вернулся, и ожидаем, что мощно завершим сезон. Я рад, что всё это позади», — приводит слова Дюранта ESPN US.

Следующую домашнюю встречу баскетболисты «Бруклина» проведут 28 марта. «Нетс» сыграют с «Шарлотт Хорнетс». Начало матча запланировано на 2:30 мск.

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