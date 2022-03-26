Кендрик Перкинс поделился мыслями об игроке, достойном награды MVP

Чемпион НБА, а ныне эксперт Кендрик Перкинс высказал мнение об атакующем защитнике «Финикс Санз» Девине Букере.



«Я полагаю, что за последний месяц Девин Букер доказал, что о нём можно говорить в контексте MVP. Однако сказать, что он превзошёл Эмбиида и Йокича, которые были лидерами в ходе всего сезон, для меня будет безумием! И Эмбиид, и Йокич всё еще давят на газ», — написал Перкинс на своей странице в «Твиттере».



Напомним, не так давно Букер, а также центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс достигли отметки в 11 тысяч очков за карьеру. Это случилось во время очного матча между их командами в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации. Сама встреча завершилась со счётом 125:116 в пользу «Санз».

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