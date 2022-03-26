Эксперт — об Уэстбруке: продолжает смотреться в зеркало, представляя себя моложе

Известный эксперт НБА Шеннон Шарп выступил с критикой в адрес разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселла Уэстбрука.
«Профессиональные спортсмены должны играть хорошо. Я обеспечиваю свою семью, ты должен делать то же самое в отношении своей. Ты должен играть хорошо. А ты, Расс, играешь так плохо, и при этом даже не можешь это принять.
Он словно тот парень, которому уже не так мало лет, но который продолжает смотреться в зеркало, представляя себя моложе», — сказал Шарп в эфире UNDISPUTED.
В последнем матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 126:121. Уэстбрук набрал 24 очка. Из-за травмы колена матч пропускал звёздный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс.
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