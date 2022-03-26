Чемпионка ОИ Лиза Лесли — об аресте Грайнер в России: нам сказали не поднимать большой шум

Четырёхкратная олимпийская чемпионка в составе сборной США Лиза Лесли заявила, что ей сказали не поднимать «большой шум» по поводу ареста соотечественницы, Бритни Грайнер, в Российской Федерации.

«В начале подчеркну, что всё это на уровне слухов, но нам сказали, чтобы мы не поднимали большой шум по этому поводу, чтобы они не могли использовать её в качестве пешки для своей выгоды», — приводит слова Лесли издание CNN со ссылкой на I am Athlete podcast.

Напомним, Бриттни Грайнер обвиняется в контрабанде гашишного масла. Наркотические вещества были обнаружены в её багаже во время прохождения проверки в аэропорту Шереметьево.



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