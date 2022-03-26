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Леброн Джеймс получил «Золотую малину» как худший актёр

Леброн Джеймс получил «Золотую малину» как худший актёр
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Лидер команды НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс получил антипремию «Золотая малина» за худшую актёрскую работу в 2021 году, сообщает The Wrap.

Фильм «Космический джем: Новое поколение», в котором снялся звёздный баскетболист, был номинирован на «Золотую малину» сразу в четырёх номинациях: «худший актёр», «худшая экранная пара», «худший приквел, сиквел, ремейк или плагиат» и «худший фильм».

В итоге творение было отмечено антипремией в номинации «худший актёр», «худший экранный дуэт» и «худший приквел, сиквел, ремейк или плагиат» и «худший фильм». За первые две номинации награда досталась именно Леброну Джеймсу.

Худшим фильмом 2022 года стал фильм «Диана: Мюзикл».

Антипремия «Золотая малина» была учреждена в 1981 году, чтобы отмечать худшие актёрские работы, сценарий, режиссуру, кинопесню и фильм года.

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