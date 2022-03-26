Определён MVP 32-го тура Евролиги

Форвард греческого «Олимпиакоса» Александар Везенков стал MVP 32-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
В победном для «Олимпиакоса» матче с АСВЕЛом Везенков набрал 18 очков, реализовав 8 из 14 попыток с игры, а также совершил 10 подборов, отдал 2 результативные передачи и выполнил один перехват.
Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.
Это звание самого ценного игрока в туре регулярного чемпионата Евролиги стало четвёртым для Везенкова в карьере и вторым в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Евролиги. Показатель эффективности игрока составил «+26», что стало вторым результатом в этом туре.
Лучший показатель эффективности по итогам тура продемонстрировал Василие Мицич из «Анадолу Эфес», но его команда проиграла «Олимпии Милан».
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