Ирвинг: не смогу покинуть Дюранта и уйти куда-то

Защитник «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг заявил, что намерен продлить контракт с командой.
«Мне всегда было комфортно в «Бруклине», мне нравится находиться здесь. Как только наступит лето, мы обсудим несколько моментов, я это знаю. Но точно не смогу покинуть Кевина Дюранта и уйти куда-то», — приводит слова Кайри Ирвинга New York Post.
Ранее мэр Нью-Йорка Эрик Адамс объявил об отмене мандата для непривитых спортсменов и артистов. Таким образом, разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг сможет принимать участие в домашних матчах своей команды.
Ирвинг отказывается проходить вакцинацию от коронавируса, из-за чего по законам штата Нью-Йорк не мог принимать участия в домашних матчах «Бруклина». Изначально команда отстранила Кайри от выездных матчей, однако потом позволила ему принимать в них участие.
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