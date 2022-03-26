Ирвинг: не смогу покинуть Дюранта и уйти куда-то

Защитник «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг заявил, что намерен продлить контракт с командой.



«Мне всегда было комфортно в «Бруклине», мне нравится находиться здесь. Как только наступит лето, мы обсудим несколько моментов, я это знаю. Но точно не смогу покинуть Кевина Дюранта и уйти куда-то», — приводит слова Кайри Ирвинга New York Post.



Ранее мэр Нью-Йорка Эрик Адамс объявил об отмене мандата для непривитых спортсменов и артистов. Таким образом, разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг сможет принимать участие в домашних матчах своей команды.



Ирвинг отказывается проходить вакцинацию от коронавируса, из-за чего по законам штата Нью-Йорк не мог принимать участия в домашних матчах «Бруклина». Изначально команда отстранила Кайри от выездных матчей, однако потом позволила ему принимать в них участие.