Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Ирвинг высказался о разрешении принимать участие в домашних матчах «Бруклина»

Ирвинг высказался о разрешении принимать участие в домашних матчах «Бруклина»
Комментарии

Защитник «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг высказался о разрешении выступать в домашних матчах, несмотря на отсутствие вакцинации от коронавируса.

«В среду я в прямом смысле начал щипать себя, это было похоже на сон. Я хотел, чтобы эта ситуация как-то разрешилась. Пытался не обращать на это внимание, сосредоточиться на ближайшей игре. Но сейчас знаю, что смогу играть дома, и с нетерпением жду этой возможности», — цитирует Ирвинга ESPN.

Ранее мэр Нью-Йорка Эрик Адамс объявил об отмене мандата для непривитых спортсменов и артистов. Таким образом, разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг сможет принимать участие в домашних матчах своей команды.

Ирвинг отказывается проходить вакцинацию от коронавируса, из-за чего по законам штата Нью-Йорк не мог принимать участия в домашних матчах «Бруклина». Изначально команда отстранила Кайри от выездных матчей, однако потом позволила ему принимать в них участие.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022