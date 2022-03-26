Ирвинг высказался о разрешении принимать участие в домашних матчах «Бруклина»

Защитник «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг высказался о разрешении выступать в домашних матчах, несмотря на отсутствие вакцинации от коронавируса.



«В среду я в прямом смысле начал щипать себя, это было похоже на сон. Я хотел, чтобы эта ситуация как-то разрешилась. Пытался не обращать на это внимание, сосредоточиться на ближайшей игре. Но сейчас знаю, что смогу играть дома, и с нетерпением жду этой возможности», — цитирует Ирвинга ESPN.



Ранее мэр Нью-Йорка Эрик Адамс объявил об отмене мандата для непривитых спортсменов и артистов. Таким образом, разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг сможет принимать участие в домашних матчах своей команды.



Ирвинг отказывается проходить вакцинацию от коронавируса, из-за чего по законам штата Нью-Йорк не мог принимать участия в домашних матчах «Бруклина». Изначально команда отстранила Кайри от выездных матчей, однако потом позволила ему принимать в них участие.