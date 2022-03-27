Владимир Гомельский назвал три команды, разочаровавшие его в этом сезоне Евролиги

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался о главных сюрпризах и разочарованиях нынешнего сезона Евролиги. По словам Гомельского, главными разочарованиями для него стали сразу три команды.



«Если говорить о командах, то разочарований сразу три: «Панатинаикос», «Жальгирис» и «Анадолу Эфес». О последнем скажу, что у команды были объективные и субъективные причины. Надеюсь, что тренер Атаман разобрался в субъективных и успеет исправить.



А приятных новостей было гораздо больше. Например, успешное возвращение из НБА Габриэля Дека. Уверенная игра Рокаса Йокубайтиса. Удачный эксперимент в «Црвене Звезде» с ротацией форвардов, которая часто ставила в тупик защиту соперников», — написал Владимир Гомельский на своём сайте.