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«Он будет доставлять много проблем». Кевин Дюрант — о проспекте драфта НБА-2022

«Он будет доставлять много проблем». Кевин Дюрант — о проспекте драфта НБА-2022
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Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант поделился мнением о проспекте драфта НБА 2022 года 19-летнем центровом Чете Холмгрене.

«Наверное, он даже выше меня, и у него большой талант и хорошие навыки. Кроме того, он хорош в дриблинге, и у него здорово поставлен бросок. Думаю, он будет доставлять много проблем», — сказал Дюрант в The ETCs Podcast.

Ранее Кевин высказался об отмене мандата для непривитых спортсменов и артистов в Нью-Йорке, в результате чего его товарищ по команде, разыгрывающий Кайри Ирвинг может принимать участие в домашних матчах. Следующий матч «Нетс» проведут 28 марта, когда сыграют сыграют с «Шарлотт Хорнетс». Начало — в 2:30 мск.

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