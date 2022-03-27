Центровой «Руны» Тимофей Мозгов уехал в США по семейным обстоятельствам. Об этом информирует телеграм-канал «Свободный агент».

Отъезд произошёл в начале марта. Сообщается, что, вероятнее всего, игрок не сможет помочь «Руне» в плей-офф Суперлиги-1.



«Руна» заняла второе место по итогам регулярного чемпионата Суперлиги-1.



Напомним, Мозгов выступал в Национальной баскетбольной ассоциации с 2010 года, а в 2016-м стал чемпионом лиги в составе «Кливленд Кавальерс». В июле 2019 года Мозгов подписал контракт с «Химками». Из-за отсутствия финансовых гарантий на сезон-2021/2022 подмосковный клуб отказался от участия в Единой лиге ВТБ, и многие игроки покинули команду, став свободными агентами. Среди них был и Тимофей.



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