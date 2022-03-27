Аллен Айверсон вспомнил о последней встрече с Коби Брайантом

Звёздный экс-баскетболист НБА Аллен Айверсон рассказал, когда в последний раз встречался с легендой «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайантом.
«Какое-то безумие, что вы спросили меня об этом. Раньше мне никто не задавал такого вопроса. Признаюсь, даже никогда не думал об этом прежде. Но я могу ответить. Это было во время церемонии по случаю вывода его номера из обращения. Помню, как обнял его. В тот момент у него на руках была его малышка, младшая дочь. Это невероятно», — приводит слова Айверсона официальный сайт НБА.
5-кратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолета Sikorsky S-76B недалеко от Лос-Анджелеса, штат Калифорния. Также погибли пилот и восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна.
- 27 марта 2022
-
14:37
-
13:39
-
13:34
-
12:24
-
11:39
-
11:17
-
10:12
-
09:47
-
06:05
-
00:45
- 26 марта 2022
-
22:58
-
21:54
-
19:46
-
18:43
-
17:42
-
16:26
-
15:01
-
14:02
-
12:55
-
12:12
-
11:25
-
10:11
-
09:38
-
08:10
-
06:20
-
05:27
-
03:33
-
00:56
-
00:02
- 25 марта 2022
-
22:48
-
22:03
-
20:41
-
18:53
-
17:46
-
16:49