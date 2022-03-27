Аллен Айверсон вспомнил о последней встрече с Коби Брайантом

Звёздный экс-баскетболист НБА Аллен Айверсон рассказал, когда в последний раз встречался с легендой «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайантом.



«Какое-то безумие, что вы спросили меня об этом. Раньше мне никто не задавал такого вопроса. Признаюсь, даже никогда не думал об этом прежде. Но я могу ответить. Это было во время церемонии по случаю вывода его номера из обращения. Помню, как обнял его. В тот момент у него на руках была его малышка, младшая дочь. Это невероятно», — приводит слова Айверсона официальный сайт НБА.



5-кратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолета Sikorsky S-76B недалеко от Лос-Анджелеса, штат Калифорния. Также погибли пилот и восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна.

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