Главный тренер «Пармы» прокомментировал победу в матче с «Енисеем»

Главный тренер «Пармы» Вячеслав Шушаков высказался по поводу победы своей команды в матче с «Енисеем» в Единой лиге ВТБ. Напомним, встреча завершилась со счётом 61:58 (18:16, 18:14, 12:14, 13:14).

«Сегодня обе команды сделали упор на игру в защите. Мы, как и наш соперник, в течение всего матча пытались разбить нападение друг друга разными формами защиты. Как следствие, в результате игры мы имеем такой небольшой счёт. К сожалению, сегодня мы отдали подбор. Из-за этого было недостаточно атак, которыми мы могли создать для себя комфортное преимущество. Поздравляю команду и болельщиков с победой», — приводит слова Шушакова официальный сайт Единой лиги ВТБ.

В турнирной таблице Единой лиги ВТБ «Парма» занимает пятое место, «Енисей» — восьмое.