Тристан Томпсон оштрафован на $ 20 тыс. за ненормативную лексику в адрес судьи

НБА оштрафовала игрока «Чикаго Буллз» Тристана Томпсона на $ 20 тыс. за ненормативную лексику в адрес рефери. Инцидент произошёл в четверг, 24 марта, во время игры с «Нью-Орлеан Пеликанс» (109:126). Томпсон получил два технических штрафа и был удалён с площадки.
В нынешнем сезоне НБА Томпсон в среднем набирает 5,8 очка, 4,6 подбора и 0,7 передачи в среднем за игру. Всего он выходил на площадку 15 раз.
Напомним, сегодня ночью «Чикаго» на выезде оказался сильнее «Кливленд Кавальерс» — 98:94.
После 74 игр «Чикаго» занимает пятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 42 победы и 31 поражение. «Кливленд» идёт седьмым — 41 победа, 33 поражения.
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