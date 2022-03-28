«Бостон» разгромил «Миннесоту», «Голден Стэйт» на выезде уступил «Вашингтону»

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 134:112, которая стала для них шестой кряду.
Наибольший вклад в победу «Бостона» внёс лёгкий форвард Джейсон Тейтум, набравший 34 очка и совершивший 5 подборов и 6 передач. На счету его одноклубника – Джейлена Брауна дабл-дабл из 31 очка, 10 подборов и 2 передач. В составе «Миннесоты» лучшим стал защитник Энтони Эдвардс с 24 очками, 5 подборами и 6 передачами.
В параллельных матчах «Финикс Санз» продлил победную серию до семи игр, разобравшись дома с «Филадельфией Сиксерс» (114:104), а «Вашингтон Уизардс» в родных стенах обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» (123:115).
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