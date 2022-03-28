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«Бостон» разгромил «Миннесоту», «Голден Стэйт» на выезде уступил «Вашингтону»

«Бостон» разгромил «Миннесоту», «Голден Стэйт» на выезде уступил «Вашингтону»
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В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 134:112, которая стала для них шестой кряду.

Наибольший вклад в победу «Бостона» внёс лёгкий форвард Джейсон Тейтум, набравший 34 очка и совершивший 5 подборов и 6 передач. На счету его одноклубника – Джейлена Брауна дабл-дабл из 31 очка, 10 подборов и 2 передач. В составе «Миннесоты» лучшим стал защитник Энтони Эдвардс с 24 очками, 5 подборами и 6 передачами.

НБА - регулярный чемпионат
28 марта 2022, понедельник. 01:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
134 : 112
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Бостон Селтикс: Тейтум - 34, Браун - 31, Уайт - 15, Уильямс - 13, Притчард - 11, Смарт - 7, Уильямс - 7, Несмит - 6, Хозер - 6, Тайс - 4, Ryan, Корнет, Стаускас, Томас, Фиттс, Хорфорд
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 24, Таунс - 19, Ноуэлл - 13, Вандербилт - 11, Принс - 10, Беверли - 7, Маклафлин - 6, Рид - 6, Найт - 5, Расселл - 4, Окоги - 3, Больмаро - 2, Лейман - 2, Бисли, Макдэниелс, Райт

В параллельных матчах «Финикс Санз» продлил победную серию до семи игр, разобравшись дома с «Филадельфией Сиксерс» (114:104), а «Вашингтон Уизардс» в родных стенах обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» (123:115).

НБА - регулярный чемпионат
28 марта 2022, понедельник. 01:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
114 : 104
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Финикс Санз: Букер - 35, Пол - 19, Эйтон - 14, Шамет - 12, Бриджес - 11, Краудер - 9, Бийомбо - 6, Пэйн - 5, Крэйг - 3, Lundberg, Джонсон, Камински, Макги, Пэйтон, Уэйнрайт, Холидей, Шарич
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 37, Макси - 18, Харрис - 17, Харден - 14, Грин - 6, Джордан - 4, Милтон - 3, Тибулл - 3, Ньянг - 2, Powell, Браун, Бэсси, Джо, Коркмаз, Миллсэп, Рид, Спрингер
НБА - регулярный чемпионат
28 марта 2022, понедельник. 01:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
123 : 115
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Вашингтон Уизардс: Кисперт - 25, Порзингис - 23, Колдуэлл-Поуп - 22, Авдия - 14, Гэффорд - 11, Гилл - 9, Саторански - 9, Хатимура - 6, Смит - 4, Schakel, Бил, Брайант, Кузма, Кэри, Нето, Тодд, Уинстон
Голден Стэйт Уорриорз: Пул - 26, Томпсон - 25, Уиггинс - 23, Портер - 14, Луни - 8, Грин - 7, Пэйтон II - 5, Куминга - 4, Ли - 3, Бьелица, Игуодала, Карри, Кьоцца, Муди, Тоскано-Андерсон, Уайзмен, Уэзерспун
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